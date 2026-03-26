Virginia Fonseca é ovacionada por torcedores em jogo do Brasil em Boston - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca é ovacionada por torcedores em jogo do Brasil em BostonReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 20:02 | Atualizado 26/03/2026 20:05

Rio - Virginia Fonseca chamou atenção nas arquibancadas do estádio onde aconteceu o jogo da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (26), em Boston. A partida terminou com vitória da França por 2 a 1.

Namorada de Vinícius Júnior, a influenciadora recebeu o carinho de torcedores brasileiros presentes no local. Em registros publicados nas redes sociais, ela aparece acenando, mandando beijos e fazendo coração com as mãos enquanto ouve o público entoar seu nome.

A empresária Samara Pink, amiga próxima da influenciadora, compartilhou o momento. "Estávamos sentadas e começamos a ouvir: Virginia, Virginia. Que demais isso!", escreveu. Virginia também comentou a repercussão nos stories: "Muito grata por todo carinho".

Para acompanhar o jogo, a influenciadora escolheu uma camisa da Seleção Brasileira com o nome e o número do jogador. Antes da partida, ela visitou Vinícius Júnior no hotel onde o atleta estava com a delegação.

Já em outra publicação, Virginia reuniu fotos dos bastidores da viagem aos Estados Unidos. Nas imagens, ela aparece com o uniforme da Seleção.