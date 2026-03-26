Ludmilla vai a amistoso nos EUA, premia Mbappé e se declara a Vini Jr.: 'Te amo' - Divulgação/Reprodução Instagram

Ludmilla vai a amistoso nos EUA, premia Mbappé e se declara a Vini Jr.: 'Te amo' Divulgação/Reprodução Instagram

Publicado 26/03/2026 21:51 | Atualizado 26/03/2026 23:04

Ludmilla, de 30 anos, esteve entre os convidados do amistoso entre Brasil e França, em Boston, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (26), e participou de uma ação especial após o jogo. Com a vitória francesa por 2 a 1, a cantora foi chamada ao gramado para entregar o prêmio de destaque da partida a Kylian Mbappé.

A presença da artista também esteve ligada ao lançamento do novo uniforme da Seleção Brasileira, criado em colaboração com a Jordan Brand. Ela foi escolhida como uma das representantes da divulgação da peça, que traz o símbolo Jumpman pela primeira vez no time.

A parceria já vinha sendo insinuada desde o início do ano, quando Ludmilla apareceu usando itens da coleção durante o bloco Fervo da Lud, no Rio, antes da campanha ser oficialmente anunciada.

Durante o evento, a cantora também encontrou Vinicius Jr. e compartilhou o momento nas redes sociais. Na legenda da foto ao lado do jogador, escreveu: "Te amo".