Publicado 26/03/2026 19:37 | Atualizado 26/03/2026 20:08

Rio - Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly aproveitaram a tarde desta quinta-feira (26) em um parque de pula-pula em Praia Grande, no litoral de São Paulo, ao lado das filhas Mavie, de 2 anos, Helena, de 1, e Mel, de 8 meses, ambas fruto de seus relacionamentos com Neymar.

Nas redes sociais, as duas publicaram registros do passeio com as crianças. Apesar de não aparecerem juntas, os vídeos indicam que estavam no mesmo local e no mesmo horário. As pequenas surgem explorando os brinquedos e interagindo com personagens do espaço.

Nos stories de Bruna, Mavie aparece ao lado da avó, Telma, que incentiva a neta a pular com as pernas abertas. Já Amanda mostra Helena se divertindo nas atrações e em contato com bonecos de pelúcia.

Além de Mavie, Helena e Mel o jogador também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, filho de seu relacionamento com Carol Dantas.

Relembre a polêmica das influenciadoras

O nome das duas ganhou destaque em agosto de 2025, após um desentendimento público nas redes sociais. Na ocasião, Bruna publicou e apagou uma foto em que Mavie aparece ao lado de Helena. Segundo ela, a exclusão ocorreu a pedido da mãe da criança.

Amanda contestou a versão e afirmou que não solicitou a remoção. “Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é [para] ser comunicada antes de qualquer publicação, por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis”, declarou.

Ela também comentou sobre a exposição de crianças na internet. “O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... e eu (mãe) não posso controlar/proteger a imagem dela?”, disse.