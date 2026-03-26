Karoline Lima aparece com camisa da Seleção antes de jogo com Léo Pereira - Reprodução Instagram

Karoline Lima aparece com camisa da Seleção antes de jogo com Léo PereiraReprodução Instagram

Publicado 26/03/2026 17:19

Rio - Karoline Lima, de 29 anos, chamou atenção nas redes sociais ao surgir com a camisa da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (26), dia do amistoso contra a França, em que Léo Pereira, seu ex, está em campo.

A publicação reacendeu rumores de uma possível reaproximação, já que os dois foram vistos juntos recentemente em um jantar no Rio de Janeiro. Apesar disso, nenhum dos dois confirmou a retomada do relacionamento.

O casal, que começou a namorar em 2023, tem um histórico de idas e vindas, com o último término em janeiro de 2026.