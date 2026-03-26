Larissa Manoela abre o jogo sobre endometriose e revela medo ao receber diagnóstico: 'Meu maior sonho é ser mãe' - Reprodução Instagram

Larissa Manoela abre o jogo sobre endometriose e revela medo ao receber diagnóstico: 'Meu maior sonho é ser mãe'Reprodução Instagram

Publicado 26/03/2026 16:16

Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, usou sua experiência pessoal para chamar a atenção de mulheres que convivem com dores recorrentes sem saber a causa. Diagnosticada com endometriose, a atriz reforçou a necessidade de procurar avaliação médica diante de sintomas que muitas vezes são normalizados, como cólicas intensas.



Ela contou que começou a sentir dores ainda na adolescência, em um nível que impactava até sua rotina profissional. Na época, acreditava que aquele desconforto fazia parte do comum. O susto veio com o diagnóstico. "Quando recebi o diagnóstico, eu fiquei muito assustada, até porque há anos atrás, quando uma mulher era diagnosticada com endometriose, a chance dela ter filho era quase nenhuma. Isso me assustou muito, porque o meu maior sonho é ser mãe. Durante a minha adolescência, eu sofri com muitas dores e com muita cólica. Eu conversava com as minhas amigas e eu achava que minha dor era normal", disse. Assista: