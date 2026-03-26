Luana Piovani vem ao Brasil para aniversário do filho e desabafa após descobrir viagem - Reprodução de vídeo / Instagram

Luana Piovani vem ao Brasil para aniversário do filho e desabafa após descobrir viagemReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/03/2026 11:57

Rio - Luana Piovani desabafou nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), após descobrir que o filho mais velho, Dom, não passará o aniversário de 14 anos com todos os irmãos, devido uma viagem. A atriz também é mãe dos gêmeos Bem e Liz, de 11. Eles são frutos do antigo relacionamento com Pedro Scooby. Ela mora em Portugal e veio para o Brasil, onde o primogênito vive com o pai.

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"Hoje é o aniversário do meu filho mais velho e eu me programei para passar o dia com ele. E acabei de saber que a minha filha, no caso irmã do meu primogênito, vai viajar. Como assim vai viajar no dia do aniversário do irmão? Eu não consigo entender esse tipo de sinapse. É como se não fosse importante estar junto. Isso porque eles nem moram juntos. Fico imaginando que vão viajar, estão indo para São Paulo, mas é um portal que só abre agora de manhã, não pode ir depois", falou ela.

Em seguida, também desaprovou a decisão de Dom não ir para a aula no dia do aniversário. "O menino está faltando a escola, o que eu também não entendi, nunca soube que dia de aniversário é dia de faltar a escola. Na minha cartilha, dia de aniversário é para você ir à escola para ser cumprimentado pelos seus amigos, os quais você convive tanto. Mas não. Vai faltar a escola, a irmã não estará junto durante o dia porque está indo viajar, deve ser realmente um portal único".

"E é isso, não fica junto no dia do aniversário. Assim, o meu coração de mãe e meu tipo de sinapse não consegue absorver a inteligência dessa linha de raciocínio. Mas não está mais na minha alçada. [...] Já orei para Deus acalmar meu coração porque eu começo a jogar praga. E aí, vou encontrar o meu filho", continuou a atriz.



"Vou encontrar o meu filho no aniversário dele sem a irmã. Na verdade, sem as irmãs, né. Parece que não é importante para todo mundo. Mas para a irmã na qual sou mãe, eu acho muito importante. É dia de aniversário, dia de registrar memória, de viver histórias, de estar junto, de abraçar. Egoísmo é um negócio inexplicável. Para variar, vou seguir aguentando as porradas, subvertendo as cagadas e me mantendo feliz, em pé. E graça à vida por ter acordado com saúde. Pelos meus filhos terem acordado com saúde", finalizou Luana.

Através da mesma rede social, Scooby mostrou que Dom ganhou uma celebração intimista. "Festinha surpresa", escreveu o surfista. "Parabéns, meu filho. Que você continue sendo esse ser humano incrível! Te amo", declarou o ex-BBB. Ele também é pai de Aurora, de 3 anos, fruto do casamento atual com a modelo Cintia Dicker.