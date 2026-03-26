Viviane Araujo comemora aniversário de 51 anos - Reprodução de vídeo / Instagram

Viviane Araujo comemora aniversário de 51 anosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/03/2026 08:54

Rio - Viviane Araujo completou 51 anos e comemorou com festão no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quarta-feira (25). Através das redes sociais, a atriz compartilhou compilado de registros da celebração.

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"A alegria mora aqui", escreveu a intérprete de Consuelo na novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo. Para celebrar mais uma primavera, a artista optou por usar vestidinho dourado. Ela comemorou ao lado de amigos e familiares, incluindo o marido, Guilherme Militão, e o filho do casal, Joaquim, de 3 anos.

A decoração foi em tons de vermelho, com direito a flores e velas. O bolo, na mesma cor, contou com três andares, incluindo elementos de corações e cerejas. "Gente, que lindo, né?", disse Vivi, ao mostrar os detalhes da festança, que aconteceu na área externa do local.

Na festa da rainha de bateria do Salgueiro, do Grupo Especial, rolou muito samba, inclusive com integrantes da Furiosa, como os Mestres de Bateria Guilherme Oliveira e Gustavo Oliveira. A aniversariante subiu ao palco e se esbaldou, esbanjando beleza e gingado. Ela, ainda, soltou a voz ao lado do cantor.