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Aniversário de teatro reúne Claudia Raia, Miguel Falabella e mais famosos
Mestres de cerimônia comandaram a festa, na noite desta quarta-feira (25)
Rio - Diversos famosos prestigiaram a celebração de 10 anos do Teatro Santander, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (25). Mestres de cerimônia, Claudia Raia e Miguel Falabella comandaram a festa, que contou com muitos espetáculos.
Também estiveram presentes o marido da atriz, o ator Jarbas Homem de Mello, assim como Zizi Possi, Fernanda Chamma, Samantha Schmutz, Robson Nunes, Thais Carla, Alessandra Maestrini, Valéria Monteiro, Taumaturgo Ferreira, Fernando Poli, Luiz Guilherme Favati, Leonardo Miggiorin, Beth Szafir, entre outros.
O evento, ainda, teve direito a várias atrações, como apresentações de Leandro Lima, Karin Hils, das estrelas do musical "Wicked", Myra Ruiz e Fabi Bang, Tiago Abravanel e muito mais. "Para celebrar esta arte que fazemos. E que ainda é tão desconhecida pelo grande público brasileiro", escreveu a ex-integrante do grupo Rouge, através das redes sociais.
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