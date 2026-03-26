Marcos Oliveira, o Beiçola - Reprodução / Instagram

Marcos Oliveira, o BeiçolaReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 08:19

Rio - O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar Beiçola em "A Grande Família", falou sobre a vivência no Retiro dos Artistas, onde mora desde abril de 2025. O ator disse que o comportamento das pessoas no local é "mal educado", citou a falta de privacidade e apontou a falta de sexo. "Aqui não pode ter isso". Os comentários desagradaram a instituição, que se manifestou sobre o caso.

"Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar, porque aqui não tem uma conduta geral para conviver. Você vai e aguenta. Na hora do almoço, é uma refeição que eles falam pra caral**. Gritam, a relação deles é gritar. Eu falo assim: 'você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você'. O comportamento é muito mal educado, então, eu fico quieto, vou lá, aguento numa boa", afirmou Marcos, em entrevista à "Veja".

"Depois dos 70, 80 anos, não tem mais respeito, então fod*-se, deixa o pessoal falar. E eles não têm o hábito de um ir na casa do outro. Então eles preferem na hora da refeição fazer algum comentário. E só falam sobre o passado. E aí, bicho, eu não estou no passado", complementou.

O artista disse que prefere falar sobre o futuro. "Estou em uma consequência de lutar pela minha vivência hoje. Quero conseguir minhas coisas hoje, por isso faço aula de dublagem, outras coisas. Cada um tem a sua necessidade e a maioria deles é assim. Eu tenho capacidade ainda de falar, de pensar, de interpretar. E eles não. Estão aqui só para comer, beber e falar do passado. Ficam discutindo ideias do passado e eu quero discutir ideias para o futuro... Não quero receber visitas, visitas são para poucas pessoas. Aqui é muita intimidade. Às vezes fico de fralda e cueca para as senhoras que estão aqui. Sua privacidade se perde".

À publicação, Marcos, ainda, falou sobre sexualidade. "A gente, mesmo velho, a sexualidade existe. No inconsciente, à noite, você tem desejos sexuais noturnos, entendeu? E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação. Não quero que seja um sexo Cirque du Soleil, entendeu? Que sobe, desce. Não, mas é uma troca de carinho, uma troca de alguma coisa, e aqui não pode ter isso".

O Retiro dos Artistas reagiu às declarações dadas por Marcos, no Instagram, e as considerou "infelizes".

Confira o comunicado, na íntegra, abaixo:

O Retiro dos Artistas, instituição centenária que há mais de 100 anos acolhe profissionais da arte, tem como missão oferecer dignidade, respeito e qualidade de vida aos seus residentes. Hoje, convivemos com mais de 50 residentes, cada um com sua história e personalidade, o que exige diálogo constante para manter um ambiente de paz, harmonia e respeito - valores que sempre nos guiaram. Sobre as recentes declarações do residente Marcos Oliveira, entendemos que foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes.

Ainda assim, é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade. Precisar, aceitar e querer estar nessa condição são coisas diferentes, e isso também exige compreensão. Reconhecemos a importância da imprensa, mas não podemos ignorar o crescente sensacionalismo, que muitas vezes prioriza engajamento em detrimento da irresponsabilidade, distorcendo contextos e prejudicando trabalhos sérios como o nosso.



Seguimos assumindo nossos acertos e falhas, com o compromisso de sempre evoluir. Reforçamos ainda que todos os residentes possuem livre arbitrio para estar aqui, podendo ir e vir quando desejarem. O Retiro dos Artistas permanece de portas abertas e seguirá trabalhando com respeito, responsabilidade e acolhimento. Somos contra julgamentos precipitados e desmoralização, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade. Acreditamos que, se o foco coletivo estivesse mais voltado para ajudar quem realmente precisa, e menos para expor ou prejudicar, viveriamos em um mundo mais justo, humano e solidário.