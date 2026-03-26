Ex-Chiquititas sofre acidente de moto - Reprodução do Instagram

Ex-Chiquititas sofre acidente de motoReprodução do Instagram

Publicado 26/03/2026 09:01 | Atualizado 26/03/2026 09:08

Rio - Ex-Chiquititas, Anna Livya Padilha, de 24 anos, sofreu um acidente de moto e atualizou seu estado de saúde em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (25). Na postagem, ela, que ganhou notoriedade na TV como a 'menina-fantasma' das pegadinhas do "Programa Silvio Santos", tranquilizou os fãs e agradeceu o carinho que recebeu dos admiradores.

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"Quero agradecer de coração todas as mensagens, orações e o carinho que recebi hoje. Muita gente viu a foto que a Nara postou e ficou preocupada, me mandou mensagem. Fui andar de moto e acabei aprendendo a voar, mas não recomendo a experiência não [risos]. Só me quebrei um pouquinho, nada demais, Deus é top", escreveu ela na legenda.

"Agora vou precisar de repouso e me recuperando com todo cuidado e acompanhamento, e se Deus quiser logo volto com a nossa rotina por aqui. Obrigada por cada mensagem, oração e por todo carinho comigo. Me senti muito abraçada, amo vocês", completou.

A notícia do acidente foi divulgada por Nara Paraguaia, amiga da atriz, nas redes sociais. Na imagem publicada pela influenciadora, Anna aparecia em uma maca. "A foto que ela posta, parece que fui morar com o criador", brincou a atriz.

A ex-Chiquititas também repostou outro clique da influenciadora, em que elas posavam para uma selfie em um elevador. "Fica bem irmã que a gente é mãe e não temos tempo de nos acidentar. Te amo e estou com você nessa e em todas. Essa foto é de hoje, inclusive com a mesma roupa do acidente".