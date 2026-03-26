Rosalía passa mal e interrompe show na Itália - Reprodução de vídeo / Instagram

Rosalía passa mal e interrompe show na ItáliaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/03/2026 12:45

Rio - Rosalía, de 33 anos, passou mal e precisou interromper um show em Milão, na Itália, nesta quarta-feira (25). Em um momento da apresentação, a cantora espanhola explicou aos fãs que teve uma "intoxicação alimentar forte" e sentia dores. Um vídeo do momento foi publicado no X, antigo Twitter.

"Tentei fazer este show desde o início, mesmo estando doente. Tive uma intoxicação alimentar muito forte e tentei continuar até o fim, mas estou me sentindo extremamente mal. Vomitei nos bastidores e quero muito dar o meu melhor, então estou basicamente no chão, fazendo o meu máximo", afirmou ela.

"Posso tentar continuar, mas em algum momento terei que parar. Estou muito doente e estou me esforçando ao máximo, vou continuar o quanto puder, mas talvez tenhamos que parar se eu fisicamente não conseguir continuar. Estou com dor", completou.

ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

Nesta quinta (26), Rosalía publicou uma foto, no Instagram Stories, em que aparecia em uma ambulância, e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. "Me sentindo melhor. Muito obrigada por todo o carinho e compreensão de todos que estavam presentes", escreveu na legenda.