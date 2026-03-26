Leila Cordeiro faz cirurgia no ovário - Reprodução / Instagram

Leila Cordeiro faz cirurgia no ovário Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 13:21 | Atualizado 26/03/2026 17:00

Rio - A jornalista Leila Cordeiro, conhecida por sua trajetória marcante na televisão brasileira entre as décadas de 1970 e 1990, revelou nesta quinta-feira (26) que passou por uma cirurgia no ovário. Ex-apresentadora de atrações como o "Jornal da Globo", o "Jornal Hoje" e o "Jornal da Manchete", contou aos seguidores que o procedimento foi bem-sucedido e que já se recupera.

Leila preferiu manter o processo em sigilo até a confirmação de que tudo havia corrido bem. “Hoje escrevo com o coração transbordando gratidão. Durante todo esse processo, preferi manter minha privacidade e viver esse momento em silêncio, recolhida, em oração e cercada apenas pelo amor das pessoas mais próximas. Agora, com o coração mais sereno, quero dividir com vocês que minha cirurgia foi um sucesso. Foi necessária a retirada de um cisto no ovário, que havia crescido de forma anormal. Felizmente, não se tratava de algo mais grave, e por isso minha gratidão a Deus se torna ainda maior.”

A jornalista detalhou que, apesar do pós-operatório delicado, o sentimento predominante é de alívio e fé. “A cirurgia foi um sucesso graças a Deus, à fé que me sustenta e a cada um de vocês que esteve comigo em pensamento, em oração e em amor. Eu senti isso em cada instante. Estou bem, apesar das dores naturais de um procedimento dessa magnitude. Mas existe algo maior do que qualquer dor: a certeza de que fui amparada, cuidada e profundamente abençoada.”

Leila também fez questão de agradecer à equipe médica responsável pelo procedimento, destacando o cuidado recebido durante todo o processo. “Quero expressar minha imensa gratidão à minha médica, Dra. Anele Manfredini, que foi simplesmente incansável. Sua dedicação, sensibilidade e prontidão fizeram toda a diferença para que essa cirurgia acontecesse com rapidez e segurança. Ela foi mais do que médica — foi instrumento de cuidado e luz na minha vida.”

“Meu agradecimento também ao Dr. Jason Gates e a toda a sua equipe extraordinária, pela competência, profissionalismo e precisão com que conduziram uma cirurgia tão complexa. Estive nas mãos de verdadeiros anjos da medicina. A dor do pós-operatório é real, intensa… mas não é maior do que o amor que me envolve, nem do que a gratidão que sinto por estar aqui, viva, consciente, me recuperando e cheia de fé.”

Hoje com 68 anos, Leila Cordeiro construiu uma carreira sólida no jornalismo televisivo brasileiro. Ao lado do marido, o também jornalista Eliakim Araújo, morto em 2016, formou uma das duplas mais conhecidas da bancada de telejornais. Juntos, passaram por grandes emissoras. Desde o fim dos anos 1990, a jornalista vive nos Estados Unidos.