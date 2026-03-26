Carla Diaz exibe curvas em dia de piscina - Reprodução / Instagram

Carla Diaz exibe curvas em dia de piscinaReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 14:44

Rio - Carla Diaz, de 35 anos, aproveitou as altas temperaturas para curtir um dia de piscina. Através das redes sociais, na tarde desta quinta-feira (26), a atriz compartilhou o registro do momento de descanso na cobertura de um prédio.

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"Uma folga na minha quinta", escreveu a ex-BBB, nos stories do Instagram. Para a ocasião, a artista vestiu biquíni preto. Ela, que recentemente mudou o visual para interpretar uma nova personagem, também exibiu as curvas, ao posar de costas.

No dia 16 de março, Carla mostrou na mesma rede social a mudança no cabelo. Após cerca de um ano com os fios em tons mais escuros, a artista resgatou o loiro para viver a grande vilã de uma nova produção Original do Globoplay.

O projeto, ainda sem título definido, é escrito por Gustavo Reiz e tem direção de Marcelo Zambelli. A proposta aposta em um formato vertical, voltada para os redes.