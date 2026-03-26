Cacau Protásio segue com problemas na visão após uso de pomada capilar - Reprodução / Instagram

Cacau Protásio segue com problemas na visão após uso de pomada capilarReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 14:10 | Atualizado 26/03/2026 14:12

Rio - Cacau Protásio voltou a se pronunciar nas redes sociais nesta quinta-feira (26) após enfrentar um problema de saúde que afetou diretamente sua visão . A artista relatou que ainda lida com consequências depois de ter perdido a visão temporariamente ao utilizar uma pomada capilar.

Em novo desabafo, ela reforçou o alerta ao público sobre o uso desse tipo de produto e pediu cautela. “Não use nenhuma pomada no cabelo. Não use pomada. Isso já tinha sido proibido, mas não use. Pelo amor de Deus, meninas, não usem pomada. Não usem. Só usem aquela que for reconhecida pela Anvisa”, afirmou.

A atriz destacou que o cuidado deve se estender a qualquer item de uso pessoal e insistiu na importância de verificar a procedência dos produtos. “Graças a Deus eu tenho meios pra cuidar da minha vista, cuidar da minha saúde. Mas tem gente que não tem meios. Infelizmente, não usem nada que não for reconhecido pela Anvisa. A nossa saúde em primeiro lugar”, alertou.

Apesar da melhora, Cacau revelou que ainda enfrenta dificuldades por conta da visão comprometida. Segundo ela, neste momento, não consegue ler mensagens, apenas ouvir áudios enviados por amigos e fãs, com a ajuda de uma pessoa próxima.

A artista também contou que a dor intensa nos olhos já passou, mas descreveu o episódio como traumático. “A minha dor, graças a Deus, já passou. Foi desesperador, desesperador… eu não desejo isso para ninguém.”