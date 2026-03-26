Cacau Protásio segue com problemas na visão após uso de pomada capilarReprodução / Instagram
Após problema grave na visão, Cacau Protásio alerta sobre riscos de pomada capilar
Atriz fez um apelo para que as pessoas só utilizem os produtos reconhecidos pela Anvisa
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