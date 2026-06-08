Virginia desembarca em Nova York para cobertura da Copa do MundoReprodução / Instagram
No Instagram, Virginia publicou uma foto no aeroporto. "Sua história é definida pelas vezes que você decidiu levantar, se reconstruir e seguir em frente. Bora viver mais uma aventura, me sinto pronta", escreveu ela na legenda.
A influenciadora atuará como repórter especial do "Domingão com Huck", da TV Globo. Durante a competição, ela deve mostrar bastidores do evento, acompanhar a movimentação dos torcedores e compartilhar parte da rotina da cobertura diretamente dos Estados Unidos.
Com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, Virginia é uma das maiores influenciadoras do país e, no dia 15 de maio, anunciou o término do namoro com Vini Jr., jogador da Seleção.
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