Virginia desembarca em Nova York para cobertura da Copa do MundoReprodução / Instagram

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Rio - Virginia Fonseca já está nos Estados Unidos para iniciar os trabalhos na cobertura da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (7), a influenciadora compartilhou registros da viagem e confirmou sua chegada a Nova York, uma das cidades-sede do torneio.
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Virginia desembarca em Nova York para cobertura da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram
Virginia desembarca em Nova York para cobertura da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram
Virginia desembarca em Nova York para cobertura da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram
Virginia desembarca em Nova York para cobertura da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

No Instagram, Virginia publicou uma foto no aeroporto. "Sua história é definida pelas vezes que você decidiu levantar, se reconstruir e seguir em frente. Bora viver mais uma aventura, me sinto pronta", escreveu ela na legenda.

A influenciadora atuará como repórter especial do "Domingão com Huck", da TV Globo. Durante a competição, ela deve mostrar bastidores do evento, acompanhar a movimentação dos torcedores e compartilhar parte da rotina da cobertura diretamente dos Estados Unidos.

Com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, Virginia é uma das maiores influenciadoras do país e, no dia 15 de maio, anunciou o término do namoro com Vini Jr., jogador da Seleção. 
No último dia 31, ela foi xingada durante o amistoso da Seleção contra o Panamá, no Maracanã, e lamentou o episódio nas redes sociais. Em um longo desabafo, a loira afirmou que se sentiu "acuada" e vivenciou uma das "sensações mais ruins" da vida, mesmo "sem ter feito absolutamente nada".
 
 
 
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