Netinho dá entrada em UTI para continuar tratamento contra câncer - Reprodução/Instagram

Netinho dá entrada em UTI para continuar tratamento contra câncerReprodução/Instagram

Publicado 08/06/2026 12:13 | Atualizado 08/06/2026 13:01

Rio – O cantor Netinho, de 59 anos, voltou a ser internado neste domingo (7) para dar continuidade ao tratamento contra o câncer. Em publicação nas redes sociais, o artista informou que está na UTI do Hospital Aliança Star, em Salvador, e revelou que deve iniciar uma nova etapa do tratamento nesta terça-feira (9).

Segundo Netinho, a internação ocorreu após um contato de sua médica, que identificou alterações nos exames realizados recentemente. "Eu estava alguns dias em casa, me preparando para o início do meu tratamento de quimioterapia, que começará depois de amanhã, e ontem à noite minha médica me ligou dizendo que encontrou algumas intercorrências nos meus últimos exames que vim fazendo, e me disse: 'Netinho, assim que puder, venha para o Hospital Aliança em Salvador'", relatou.

Na legenda da publicação, o cantor explicou que o planejamento para este ano prevê um tratamento laboratorial, permitindo que ele permaneça em casa durante os intervalos entre os procedimentos. "Fiquei muito feliz quando soube que meu tratamento desse ano de 2026 será laboratorial, ficando em casa fora dos momentos do tratamento", escreveu.

Apesar da necessidade da internação, o artista demonstrou confiança na equipe médica responsável pelo acompanhamento de seu quadro. "Agora, depois desse chamamento da minha médica, já estou numa UTI do Hospital Aliança Star para me curar antes de ser iniciado meu tratamento laboratorial nesta terça-feira. Confio na minha médica e nos profissionais que ela reúne na minha equipe", afirmou.

Nesta segunda-feira (8), Netinho voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs. Em nova atualização, ele informou que segue internado, mas passa bem e permanece sob cuidados médicos enquanto aguarda o início da próxima fase do tratamento.

