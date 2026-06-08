Daniel Cady levou o filho, Marcelo Sangalo, para Chapada dos Veadeiros - Reprodução / Instagram

Daniel Cady levou o filho, Marcelo Sangalo, para Chapada dos VeadeirosReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 11:36

Rio - Ex-marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady compartilhou algumas fotos da viagem como o filho, Marcelo, de 16 anos, à Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e revelou que o jovem estreou como DJ ao lado do apresentador Andre Marques. A cantora curtiu a postagem, feita no Instagram, neste domingo (7), e falou sobre a relação entre pai e filho.

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Na legenda, Daniel celebrou a experiência ao lado de Marcelo e dos amigos. "Tem fins de semana que viram memória para o resto da vida. Chapada dos Veadeiros com os meus amigos e o meu filho do lado", escreveu. Em seguida, destacou a apresentação de Marcelo. "No meio de tudo isso, o meu filho estreou como DJ ao lado do tio Andre Marques. Eu não tinha palavras. Ainda não tenho".



O nutricionista também refletiu sobre os desejos que tem para o filho. "Que ele cresça sabendo que a vida pode ser assim: intensa, bonita e cercada de gente que a gente ama", afirmou. Entre os comentários da publicação, Ivete Sangalo escreveu: "Parceria".