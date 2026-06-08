Deolane Bezerra - Reprodução / Instagram

Deolane Bezerra Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 10:53

Rio - A rotina de Deolane Bezerra na prisão tem sido marcada por demonstrações de apoio enviadas por fãs. No último sábado (6), Dayanne Bezerra visitou a irmã na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, e revelou que a influenciadora tem recebido diversas cartas, incluindo mensagens de homens interessados em se aproximar dela.

Ao falar sobre o momento vivido por Deolane, Dayanne destacou que a irmã tem se emocionado com o carinho recebido desde que foi presa, mas afirmou que não pensa em iniciar um relacionamento.

“Boa noite, pessoal! Acabei de sair da visita e vou dar um recadinho aqui da Deo para vocês. Olha, ela agradece de todo o coração por todas as cartas, todas as mensagens de carinho, os versículos e por tudo que vocês estão mandando para ela. Isso está sendo crucial neste momento para dar força a ela”, disse.

Na sequência, ela esclareceu a posição da advogada em relação aos admiradores. “Outra coisinha: ela falou, de todo o coração, que hoje, neste momento, e também no futuro, não está à procura de pretendentes. Está chegando muita carta para ela. Hoje, ela está focada em voltar para sua família, voltar para sua vida, provar sua inocência e cuidar de todos aqueles de quem já cuida”, afirmou.

Dayanne também contou que Deolane segue firme diante da situação e pediu que os apoiadores continuem enviando mensagens. “Ela pediu que vocês continuem orando por ela, que continuem escrevendo, porque, neste momento, vocês estão sendo uma força crucial para ela.”

A familiar reforçou ainda a confiança na recuperação da irmã e agradeceu pelas manifestações recebidas. “Ela agradeceu por tudo e, graças a Deus, nossa menina está lá, forte e firme, porque Deus a sustenta. Continuem fazendo o que têm feito de mais valioso, que é orar por ela. A fé, o amor e o apoio de vocês têm sido uma grande força nessa caminhada. Muito obrigada por todo o carinho, respeito e pelas orações! Que Deus abençoe cada um de vocês!”, completou.

Deolane Bezerra está presa preventivamente desde maio, após ser detida em Alphaville, na Grande São Paulo, durante a Operação Vérnix. A influenciadora é investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens supostamente ligado ao PCC. A defesa nega as acusações, e o caso segue em análise pela Justiça.