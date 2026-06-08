Pedro Andrade, namorado de Sandy - Reprodução / Instagram

Pedro Andrade, namorado de SandyReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 12:39 | Atualizado 08/06/2026 12:49

Rio - O médico Pedro Andrade chamou atenção dos seguidores ao fazer uma declaração pública para Sandy durante uma viagem à Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Discreto quando o assunto é vida pessoal, o nutrólogo compartilhou registros do passeio nas redes sociais e acabou surpreendendo ao mencionar a cantora em um comentário na própria publicação.





Na legenda do álbum de fotos, Pedro escreveu apenas: “Chapey”. Entre as imagens, ele incluiu um vídeo de uma artista se apresentando na região. Pouco depois, deixou um comentário divertido exaltando a namorada. “Quem é a cantora do post 3? Canta muito bem!! (Minha namorada canta mais) e fez uma playlist muito boa!”, escreveu.



Outro momento que divertiu os fãs aconteceu nos comentários da publicação. O músico Junior Lima, irmão de Sandy, reagiu ao visual barbudo de Pedro com um emoji de machado, em uma referência ao estilo “lenhador”. O médico entrou na brincadeira e respondeu com um emoji de tronco de árvore.



A troca de mensagens arrancou risadas dos internautas. “Muito lenhador ele!”, comentou uma seguidora. “Vocês devem ser muito zueira... melhor comentário...”, escreveu outra.



Sandy e Pedro Andrade assumiram o namoro em maio de 2025, quando apareceram juntos em uma peça de teatro em São Paulo. Os rumores sobre o romance, porém, já circulavam desde o ano anterior.



A cantora estava solteira desde setembro de 2023, quando anunciou o fim do casamento com Lucas Lima. Os dois ficaram juntos por 24 anos e são pais de Theo, de 11 anos.