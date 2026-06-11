Diogo Nogueira - Reprodução / Instagram

Diogo NogueiraReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 13:02

Rio - Diogo Nogueira falou sobre o tratamento que realiza após enfrentar um problema de saúde que afetou sua voz. Durante participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", nesta quinta-feira (11), o cantor explicou que uma queda de imunidade, provocada pela intensa rotina de shows e compromissos profissionais, contribuiu para o surgimento de uma infecção que atingiu sua laringe.

Segundo o artista, o quadro teve início após o desenvolvimento de uma candidíase nas cordas vocais. "Tive uma baixa de imunidade muito forte por conta dos shows, do trabalho, e acabei pegando uma candidíase na corda vocal", contou.

Diogo esclareceu que a condição difere da forma mais conhecida da infecção e destacou que ela pode atingir diferentes regiões do corpo quando há comprometimento do sistema imunológico. "[A candidíase] é completamente diferente do que acontece com as mulheres. Todos nós temos candidíase. Só que, quando a nossa imunidade abaixa num certo ponto, ela ataca em outros lugares. Pode dar debaixo das axilas, pode dar nas amígdalas, pode dar na corda vocal. E o meu atingiu diretamente a minha laringe", explicou.

O cantor também revelou que utiliza um aparelho específico para auxiliar na recuperação das cordas vocais e recuperar a elasticidade da região. "Estou com um aparelho aqui que você puxa o ar e assopra pra poder ajudar a dar elasticidade à corda vocal. Por isso que eu estou com essa voz grossa", afirmou.

Apesar da melhora no quadro, Diogo ressaltou que ainda precisa seguir uma série de cuidados para recuperar plenamente a capacidade vocal. "Ainda estou num processo de tratamento para poder não ter nada na corda vocal. A corda vocal tá limpa, linda, maravilhosa. Só que ela tá um pouco enrijecida e um pouco inchada. Então, eu tenho que fazer todos os exercícios, todo o cuidado pra poder conseguir fazer os shows e trazer a voz de volta", disse.

Por fim, o artista tranquilizou os fãs ao informar que as cordas vocais estão limpas e que a recuperação segue de forma positiva, embora ainda exija acompanhamento e exercícios específicos para restabelecer a elasticidade natural da voz.