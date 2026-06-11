Isabel Teixeira - Reprodução / Instagram

Isabel Teixeira Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 07:55 | Atualizado 11/06/2026 08:01

Rio - Isabel Teixeira compartilhou uma história inusitada da maternidade durante participação no programa "Que História É Essa, Porchat?". A atriz, que interpreta Pilar Brandão em "Quem Ama Cuida", relembrou um episódio ocorrido em 2004, época em que seu filho mais velho, Diego, ainda era bebê.



Segundo Isabel, ela costumava levar o menino para todas as atividades do dia a dia. Em uma ida à feira, após guardar as compras no carro e acomodar o filho no bebê-conforto, percebeu que havia deixado a chave dentro do veículo. Com isso, Diego ficou preso no automóvel junto com seus pertences.



A situação aconteceu em um dia quente e deixou a atriz aflita. Ao notar que não conseguiria abrir o carro, ela pediu ajuda às pessoas que estavam no local. Em poucos minutos, uma pequena multidão se reuniu ao redor do veículo para tentar encontrar uma solução.



Alguns sugeriram chamar um chaveiro, enquanto outros cogitaram quebrar um dos vidros. Isabel, no entanto, temia que a demora aumentasse o risco para o bebê.



Foi então que um homem se aproximou e perguntou se poderia ajudar. De acordo com a atriz, ele manteve a calma, mexeu no mecanismo de uma das janelas e conseguiu abrir o carro em questão de segundos.



O desfecho ficou ainda mais surpreendente quando Isabel revelou quem era o responsável pelo resgate. "Tinham umas 15 pessoas em volta e todos ficaram em silêncio. Todo mundo frequenta aquela região. Aquele era o cara que roubava os rádios. Eu abracei o homem e falei: Muito obrigada, e eu sabia que ele era um ladrão de toca-fitas", contou a atriz, provocando risadas da plateia e dos convidados do programa.