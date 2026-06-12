Tati Machado ganhou buquê de flores no ’Mais Você’ - Reprodução de vídeo

Tati Machado ganhou buquê de flores no ’Mais Você’Reprodução de vídeo

Publicado 12/06/2026 13:10

Rio - Tati Machado recebeu o carinho da equipe do "Mais Você" durante o programa desta sexta-feira (12) após anunciar a nova gestação com Bruno Monteiro . A apresentadora, que cobre férias de Ana Maria Braga na atração, foi presenteada com um buquê de flores.

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"Estou grávida, gente. Ai que alegria! Ai gente, estou muito feliz, eu gosto de compartilhar minha vida com vocês, não é nada forçado, então eu não podia esconder uma notícia como essa. Agradeço demais a você que torce por mim", disse ela.

Aproveitando o Dia dos Namorados, Tati Machado enviou um recado para o marido. "Mozão, você sabe que é tudo pra mim. Meu melhor amigo, parceiro de vida...quinze anos juntos. Daqui a pouco eu vou pegar um avião e correr para o Rio de Janeiro te encontrar. Sou muito grata de ter você na minha vida. Te amo".