Tati Machado anunciou nova gravidez com Bruno Monteiro - Reprodução/Instagram

Tati Machado anunciou nova gravidez com Bruno MonteiroReprodução/Instagram

Publicado 11/06/2026 18:27

Rio - Tati Machado, de 34 anos, anunciou nesta quinta-feira (11) a nova gestação. Acompanhada do marido, o cineasta Bruno Monteiro, a apresentadora surgiu em vídeo segurando um sapatinho de bebê enquanto o parceiro fazia um registro com máquina fotográfica infantil.

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"O amor encontrou mais um jeito de florescer", afirmou na legenda.

A novidade foi recebida com alegria por diversos amigos famosos do casal. "Que notícia linda, que Deus abençoe", escreveu Camila Queiroz. "Que notícia maravilhosa. Saúde e amor sempre!!!!! Que felicidade", declarou Angélica. "Que emoção! Parabéns, minha querida!", disse Mariana Rios. "Que lindeza", comentou Mell Muzzillo.