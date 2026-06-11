Tati Machado anunciou nova gravidez com Bruno MonteiroReprodução/Instagram

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Rio - Tati Machado, de 34 anos, anunciou nesta quinta-feira (11) a nova gestação. Acompanhada do marido, o cineasta Bruno Monteiro, a apresentadora surgiu em vídeo segurando um sapatinho de bebê enquanto o parceiro fazia um registro com máquina fotográfica infantil. 
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Tati Machado e Bruno Monteiro - Reprodução/Instagram
Tati Machado recebeu carinho dos famosos após revelar gravidez - Reprodução/Instagram
Tati Machado anunciou nova gravidez com Bruno Monteiro - Reprodução/Instagram
Tati Machado perdeu o primeiro filho com 33 semanas de gestação - Reprodução/Instagram
"O amor encontrou mais um jeito de florescer", afirmou na legenda. 
A novidade foi recebida com alegria por diversos amigos famosos do casal. "Que notícia linda, que Deus abençoe", escreveu Camila Queiroz. "Que notícia maravilhosa. Saúde e amor sempre!!!!! Que felicidade", declarou Angélica. "Que emoção! Parabéns, minha querida!", disse Mariana Rios. "Que lindeza", comentou Mell Muzzillo. 
Em maio do ano passado, Tati Machado perdeu o primeiro filho que esperava na 33ª semana de gravidez. A apresentadora deu entrada no hospital após perceber a ausência de movimentos do bebê, que se chamaria Rael. Ela já havia sofrido um aborto espontâneo em 2019.