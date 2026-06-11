Ana Vilela revela inspiração inusitada por trás de "Trem Bala" quase 10 anos após sucesso da música - Divulgação

Ana Vilela revela inspiração inusitada por trás de "Trem Bala" quase 10 anos após sucesso da músicaDivulgação

Publicado 11/06/2026 19:47 | Atualizado 11/06/2026 19:53

Rio - Conhecida pela mensagem de esperança e reflexão presente em "Trem Bala", Ana Vilela surpreendeu os seguidores ao revelar a história que inspirou a composição do hit. A cantora compartilhou os bastidores da música nesta quinta-feira (11), por meio das redes sociais.

Em tom descontraído, a artista contou que a canção surgiu após descobrir uma traição envolvendo a então namorada e seu melhor amigo. Segundo Ana, o episódio desencadeou um período de depressão e acabou levando a uma conversa marcante com o avô, que serviu de inspiração para a letra.

"Tenho que agradecer à minha ex-namorada, que me chifrou com meu melhor amigo numa festa e me fez entrar na maior depressão, o que me levou a uma conversa linda com meu avô, onde eu me inspirei para escrever uma música que, 10 anos depois, me deixa moldar minha vida em volta do horário de 104 partidas de futebol por 2 meses", escreveu.

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que demonstraram surpresa ao descobrir a origem da música, tradicionalmente associada a mensagens positivas sobre a vida, os relacionamentos e o tempo.

Nos comentários, alguns seguidores pediram mais detalhes sobre a história. Ana respondeu que costuma receber muitas perguntas sobre o assunto e indicou que pretende contar a experiência completa futuramente.

"Todo mundo sempre me pergunta isso. Prometo que ainda vou contar tudo algum dia", afirmou.

Lançada em 2017, "Trem Bala" se tornou um dos maiores sucessos da música brasileira na última década. A canção acumula cerca de 300 milhões de visualizações no YouTube e mais de 100 milhões de reproduções no Spotify.

Ao longo dos anos, o hit ganhou diferentes versões e regravações, incluindo lançamentos especiais para datas comemorativas, versões acústicas e até um remix eletrônico. A música também segue popular nas redes sociais, sendo frequentemente utilizada em vídeos e conteúdos motivacionais.