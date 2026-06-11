Lexa perrengue para voltar ao Brasil após viagem para os Estados Unidos Reprodução/Instagram
Lexa encara 'maratona' para retornar de viagem nos Estados Unidos
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