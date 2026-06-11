Lexa perrengue para voltar ao Brasil após viagem para os Estados Unidos - Reprodução/Instagram

Lexa perrengue para voltar ao Brasil após viagem para os Estados Unidos Reprodução/Instagram

Publicado 11/06/2026 17:48

Rio - Lexa, de 31 anos, enfrentou um perrengue no retorno dos Estados Unidos. O voo da cantora atrasou e ela encarou conexões em alguns países até chegar no Rio de Janeiro a tempo de participar do TVZ, do Multishow, nesta quinta-feira (11).

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"A companhia aérea atrasou o primeiro voo, aí me realocou para um segundo voo que era impossível pra mim, fui lá e comprei outro voo em cima da hora (o único que existia, que chega no laço), tudo para cumprir meus compromissos", contou nos Stories.

A artista explicou o "caminho" para chegar no destino. "Cheguei em Bogotá. Serão 24 horas voando. Vou chegar no TVZ correndo! Los Angeles, Miami, Bogotá e Rio de Janeiro (um tour). Já era para eu estar chegando no Rio e acabei de chegar na Colômbia".

Lexa brincou, ainda, sobre a experiência no banheiro da sala vip antes de chegar ao Brasil. "Acabei de tomar um banho top no banheiro sem ducha! Aguinha na axila, lencinho...", disse ela. "Não tinha chuveiro", completou.