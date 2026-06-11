Luisa Périssé - Reprodução / Instagram

Luisa PérisséReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 15:04 | Atualizado 11/06/2026 15:06

Rio - Luisa Perissé, de 27 anos, usou as redes sociais para contar que enfrentou um princípio de paralisia facial durante as gravações do programa "Nepograma". A humorista compartilhou um vídeo dos bastidores e mostrou o momento em que percebeu os primeiros sinais da condição.

Luisa Périssé mostra susto com paralisia facial durante gravação Reprodução / Instagram

Apesar do susto, a filha de Heloisa Périssé tratou a situação com humor. Na publicação, ela brincou sobre o episódio e escreveu: "Bastidoresss da gravação e um convidado especial: minha paralisia na cara! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado".Nas imagens, Luisa aparece no set de gravação e relata as alterações que sentia no rosto. "Estamos aqui gravando Nepinho, terceiro dia de gravação. E eu estou começando a ter uma paralisia na cara. Olha isso! Bacana!", disse.Pouco depois, ela mostrou a dificuldade para movimentar um dos lados do rosto. "Dia um da paralisia começou assim. Não tô conseguindo agora fechar a boca. Esse lado não tá ficando", explicou.Sem perder o bom humor, a humorista ainda fez uma brincadeira sobre a situação. "Vamos ver que merda vai dar. Quem jogou essa merda aí, eu sou protegida por Exu", afirmou.No vídeo, Luisa também aparece fazendo exercícios faciais orientados por um conteúdo exibido no celular. Entre os movimentos, ela tenta sorrir de diferentes formas, fazer bico e encher as bochechas de ar.Minutos depois, a artista contou que os sintomas desapareceram e comemorou a melhora. "Eu fiquei curada. Eu me curei", declarou.