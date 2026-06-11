Graciele Lacerda fala sobre procedimento médico que filha passou - Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda fala sobre procedimento médico que filha passouReprodução/Instagram

Publicado 11/06/2026 11:59 | Atualizado 11/06/2026 12:42

Rio – Graciele Lacerda compartilhou com os seguidores detalhes de um procedimento médico realizado pela filha, Clara, de 1 ano e 5 meses. A influenciadora contou que a menina precisou passar por uma biópsia após exames detectarem nódulos sob uma mancha roxa no rosto.



Nas redes sociais, Graciele relatou o nervosismo que sentiu antes da intervenção e revelou que ela e o companheiro, o cantor Zezé Di Camargo, ficaram apreensivos com a situação. "Começou a dar uma machinha roxa. A ultrassom mostrou que ela estava com vários nódulos embaixo da pele e que ia precisar fazer uma biópsia, cortar, tirar um dos nódulos para saber o que era para poder tratar", explicou.



A influenciadora também falou sobre a preocupação antes do procedimento. "Fiquei muito apreensiva. Eu morro de medo de anestesia. Não dormi direito. Nem eu, nem o Zezé, que estava também muito apreensivo. O procedimento foi hoje cedo. A gente saiu muito cedo de casa", disse.



Segundo Graciele, a retirada do material para análise ocorreu sem complicações. "Mas o procedimento deu tudo certo. Conseguiram tirar a bolinha para fazer a biópsia, para saber o que é e fazer o tratamento depois. Estou muito confiante que não vai ser nada grave", afirmou.



Ao relembrar o início do quadro, ela contou que Clara apresentou uma pequena mancha no rosto ainda aos sete meses de idade. A família acreditou que pudesse se tratar de uma alergia e iniciou o uso de pomadas para controlar o problema.

"A gente achou que fosse alergia a barba ou perfume. Mas essa lesão, sumia e voltava cada vez mais diferente. Quando voltou, surgiu como se fosse um formato de boca. Pensei que fosse de um beijo. A gente entrou com mais um tipo de pomada. Sumia, mas voltava de outra forma. Resumindo, em cinco meses, fiquei lutando contra essa manchinha que a gente não sabia o que era. A gente começou a usar muitas pomadas, inclusive corticoides, e essa acabou deixando a pele da Clara mais sensível e gerando outros tipos de lesões", relatou.



Graciele afirmou que a situação se agravou durante uma viagem da família à Suíça. "A gente voltou de lá com a pele da Clara de um jeito assustador. A gente entrou em pânico. Só piorava", contou.



Após procurar uma nova especialista, a família decidiu interromper o uso dos corticoides de forma gradual. "A gente fez desmame do corticoide, deixando o corpo sozinho se regenerar. Graças a Deus isso aconteceu e aquele problema cessou! A gente fez um ultrassom e a pele estava zerada (da alergia), mas apareceram os nódulos na mancha roxa", concluiu.



