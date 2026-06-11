Alberto Cowboy se pronuncia após vazamento de briga com a mulher - Reprodução / Instagram

Alberto Cowboy se pronuncia após vazamento de briga com a mulherReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 11:24 | Atualizado 11/06/2026 13:07

Rio - Após a circulação de áudios de uma briga com a mulher, Priscilla Monroy, Alberto Cowboy se manifestou publicamente nesta quarta-feira (11). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-BBB afirmou que o conteúdo exposto não representa uma crise no relacionamento e criticou a divulgação das gravações.

“Nos últimos dias, o meu relacionamento tem sido comentado nas redes sociais por algo muito chato que aconteceu. Nossa privacidade, minha e da minha mulher, foi invadida, uma vez que a gente estava discutindo dentro de um quarto, discussão normal de casal, e pessoas gravaram e divulgaram isso de forma aleatória, irresponsável e completamente fora do contexto”, declarou.

Os rumores sobre desgaste na relação começaram após o vazamento de registros de uma briga durante uma viagem do casal ao Maranhão, durante o São João da Thay. Nas gravações, Priscilla Monroy relata não se sentir ouvida pelo companheiro e chega a apontar comportamento machista durante a conversa.

No pronunciamento, Alberto afirmou que divergências fazem parte da vida a dois e que episódios isolados não definem a relação. “Qual relacionamento que não tem divergências? Casais que discutem não é porque não se gostam, é porque querem chegar a um consenso. Um relacionamento não é definido pelas discussões, mas sim pelos consensos que são conseguidos”, disse.

Ele também comentou a fase atual do casal, marcada pela distância. Segundo o ex-BBB, ele permanece no Brasil enquanto a mulher vive nos Estados Unidos. “Eu e a Priscilla estamos vivendo um momento de adaptação. A vida mudou. Tanto que eu estou aqui neste momento no Brasil e ela está nos Estados Unidos. A distância é algo ruim entre a gente, porque sempre fomos muito próximos. E tudo está sendo adaptado”, explicou.

Apesar do contexto, Alberto reforçou que ambos seguem comprometidos com o relacionamento. “Durante essa adaptação existem discussões, existem divergências, mas existe também uma vontade muito grande de fazer dar certo”, afirmou.

Ao falar sobre a exposição de conversas privadas, o ex-BBB destacou que momentos de tensão não representam, por si só, a relação do casal. “Às vezes, no auge de uma discussão, quando a gente está de cabeça quente, pode fazer e dizer coisas que não são bem o que a gente pensa. Mas isso não resume uma relação que é construída a longo prazo, com respeito e diálogo.”