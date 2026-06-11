Gabi Martins desabafa sobre participação no BBB 20 - Reprodução / Instagram

Gabi Martins desabafa sobre participação no BBB 20Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 10:32

Rio - Gabi Martins usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua passagem pelo "BBB 20". Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (10), a cantora revelou que, durante muito tempo, enxergou sua participação no reality da Globo como um fracasso e admitiu que o assunto ainda mexe com ela.

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"Por muito tempo, o 'Big Brother' para mim foi uma dor muito grande. Até hoje eu não consegui ver. Me machucava muito porque eu enxerguei a minha participação como um fracasso", afirmou.



Integrante da primeira geração de camarotes do programa, Gabi contou que as críticas recebidas após o confinamento a afetaram profundamente. "Sei que muitos de vocês acharam que eu fui uma ‘planta’, e isso me magoou muito por muitos anos", contou.

A cantora também revelou que entrou no reality em um momento delicado da vida pessoal. "Na época eu estava passando por um momento de depressão e ansiedade, e tive que interromper o meu tratamento com remédios porque vi que era uma grande oportunidade de me reconectar... Lá dentro foi muito difícil para mim. A pressão é enorme, as pessoas ficam se beliscando o tempo todo para brigar, e eu não sou disso".



Ao refletir sobre a experiência, Gabi disse que passou a questionar a ideia de fracasso ao analisar tudo o que conquistou após deixar o programa. Ela lembrou que entrou na casa com cerca de 1 milhão de seguidores e saiu com quase 5 milhões, além de ter desenvolvido projetos musicais ao lado de artistas que admirava.



"Eu gravei mais de 80 músicas, gravei com artistas que eu era muito fã, como Jorge, da dupla Jorge e Mateus, Matheus & Kauan, Ferrugem... Então por que eu fui um fracasso?", questionou. "A vida é exatamente assim: a gente precisa ressignificar vários momentos de dor que a gente tem", completou.



No fim do vídeo, Gabi disse que hoje vê a passagem pelo reality como parte fundamental de sua história. "Será que foi o maior fracasso da minha vida ou foi o começo de uma linda jornada que eu estou trilhando? Tudo é questão do ângulo que você olha", refletiu.

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