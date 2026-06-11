Gabi Martins desabafa sobre participação no BBB 20Reprodução / Instagram
Integrante da primeira geração de camarotes do programa, Gabi contou que as críticas recebidas após o confinamento a afetaram profundamente. "Sei que muitos de vocês acharam que eu fui uma ‘planta’, e isso me magoou muito por muitos anos", contou.
Ao refletir sobre a experiência, Gabi disse que passou a questionar a ideia de fracasso ao analisar tudo o que conquistou após deixar o programa. Ela lembrou que entrou na casa com cerca de 1 milhão de seguidores e saiu com quase 5 milhões, além de ter desenvolvido projetos musicais ao lado de artistas que admirava.
"Eu gravei mais de 80 músicas, gravei com artistas que eu era muito fã, como Jorge, da dupla Jorge e Mateus, Matheus & Kauan, Ferrugem... Então por que eu fui um fracasso?", questionou. "A vida é exatamente assim: a gente precisa ressignificar vários momentos de dor que a gente tem", completou.
No fim do vídeo, Gabi disse que hoje vê a passagem pelo reality como parte fundamental de sua história. "Será que foi o maior fracasso da minha vida ou foi o começo de uma linda jornada que eu estou trilhando? Tudo é questão do ângulo que você olha", refletiu.
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