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Grandes nomes da música se reúnem para celebrar legado de Cazuza em premiação
Cerimônia no Theatro Municipal do Rio reúne artistas consagrados e revela os vencedores de 18 categorias
Rio - O Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe nesta quarta-feira (10) a 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. Neste ano, a cerimônia homenageia Cazuza com apresentações especiais que celebram sua trajetória e seus principais sucessos. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial da premiação no YouTube.
Entre os artistas confirmados estão Seu Jorge, Ney Matogrosso, Ludmilla, Marina Sena, Luísa Sonza, Simone, Luedji Luna, BNegão e Zizi Possi, que interpretarão clássicos do cantor em performances inéditas.
Marina Sena, que cantará "O Nosso Amor a Gente Inventa", destacou a influência de Cazuza em sua formação musical. Já Zizi Possi ressaltou a atualidade de suas composições, mesmo décadas após terem sido escritas.
Criador da premiação, Zé Mauricio Machline afirmou que celebrar Cazuza é reconhecer a força de uma obra que continua inspirando diferentes gerações.
Além da homenagem, a cerimônia anunciará os vencedores das 18 categorias do prêmio. Entre os indicados estão nomes como Marisa Monte, Ana Castela, Djavan, Emicida, Alcione, Péricles, Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Xande de Pilares.
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