Paolla Oliveira abre álbum de junho e fãs destacam detalhe nas imagens - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira abre álbum de junho e fãs destacam detalhe nas imagensReprodução Instagram

Publicado 10/06/2026 22:08 | Atualizado 10/06/2026 22:13

Rio - Paolla Oliveira compartilhou com os seguidores, nesta quarta-feira (10), uma seleção de fotos que reúne momentos marcantes do mês de junho. Nas imagens, a atriz de 44 anos aparece aproveitando encontros com amigos, eventos e rodas de samba, em registros descontraídos do dia a dia.

Ao publicar o álbum nas redes sociais, Paolla brincou sobre a tradicional sequência de fotos do mês. "Já tá podendo dump de junho? A vida acontecendo do jeito que eu gosto", escreveu na legenda.

A postagem rapidamente repercutiu entre os internautas. Além dos elogios à atriz, um detalhe chamou a atenção de parte dos seguidores: a naturalidade e espontaneidade dos registros. "Se a Paolla faz isso, então eu também posso", comentou uma fã, em uma das mensagens que viralizaram entre os comentários.

Recentemente, a atriz retornou ao Brasil após um período de descanso na Itália. Na ocasião, ela refletiu sobre a importância de desacelerar a rotina e valorizar as conquistas construídas ao longo da vida.

"Fui descansar por alguns dias e já voltei. O mais incrível é retornar para uma vida que a gente construiu com tanto carinho. É uma sensação muito boa. A gente carrega tantas coisas na cabeça o tempo todo. A minha, pelo menos, nunca desliga completamente", declarou.