Dany Bananinha, assistente de palco do caldeirão com o Huck - Reprodução Instagram

Dany Bananinha, assistente de palco do caldeirão com o HuckReprodução Instagram

Publicado 10/06/2026 16:34 | Atualizado 10/06/2026 17:25

Rio - Dany Bananinha voltou a falar sobre os ensaios que realizou para a revista Playboy no início dos anos 2000. Durante uma interação com seguidores nas redes sociais, a assistente de palco do "Domingão com Huck" respondeu se, aos 49 anos, se arrepende de ter participado de produções de nudez para a publicação, nas edições de 2001 e 2004.

A artista afirmou que continua enxergando a experiência de forma positiva. "De jeito nenhum. Foi um trabalho bonito e conduzido com muito respeito", declarou.

Dany também contou que o dinheiro recebido pelos ensaios teve um papel importante em sua vida pessoal. Segundo ela, os cachês ajudaram a concretizar objetivos importantes da família. "Rendeu frutos muito bons. Consegui comprar a casa da minha mãe e também a minha", revelou.

Em outro momento da conversa, a artista falou sobre a convivência com o fisioterapeuta Pedro Koellreutter, com quem foi casada e tem uma filha, Lara, de seis anos. O casal anunciou o fim do relacionamento em 2022. Já neste ano, durante o Carnaval, Dany revelou estar vivendo um novo romance, mas preferiu não divulgar a identidade do companheiro.

Questionada sobre a relação com o ex-marido, ela afirmou que o convívio é harmonioso. "Graças a Deus, é uma relação muito tranquila. Ele é um ótimo pai, participa da vida da Lara e isso é o mais importante", disse.

A assistente de palco ainda explicou como organiza a rotina de cuidados com a filha quando está trabalhando aos fins de semana. Nesses períodos, Lara costuma ficar com o pai. Caso ele não possa assumir os compromissos, Dany recorre à ajuda da mãe ou de amigas que conheceu na antiga creche da criança. "Temos um grupo de mães e uma ajuda a outra quando precisa", contou.