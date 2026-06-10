Luciano Szafir mostrou oração da tradição judaica - Reprodução/Instagram

Luciano Szafir mostrou oração da tradição judaica Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2026 14:49

Rio - Luciano Szafir, de 57 anos, compartilhou um registro enquanto realizava uma oração da tradição judiaca, na manhã desta quarta-feira (10). O ator mostrou o Tefilin, duas pequenas caixas de couro preto que contêm pergaminhos com trechos da Torá.

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"Melhor parte do meu dia é a nossa conversa, quando agradeço por tudo que recebo e faço meus pedidos, sem ELE nada sou, BH! Respeito todas religiões, acredito que cada um deva ter sua própria fé, pois um homem sem fé é como uma árvore seca e sem raízes, desejo saúde a todos vocês", afirmou.

Nas orações, uma das partes do acessório religioso é colocada na cabeça e a outra é amarrada no braço esquerdo, simbolizando a união entre a mente, o coração e as ações.

A família de Luciano Szafir tem origem judaica com raízes na comunidade asquenaze, originária da Europa Central e Oriental.