Luciano Szafir mostrou oração da tradição judaica Reprodução/Instagram
Luciano Szafir fala sobre ritual da tradição judaica: 'Melhor parte do dia'
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