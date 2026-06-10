Amanda Araujo, conhecida como ex-gra, ou "mãe do bebê", conta como foi o início do relacionamento com Richarlison desde que se conheceram no PUBG - Reprodução / Youtube

Amanda Araujo, conhecida como ex-gra, ou "mãe do bebê", conta como foi o início do relacionamento com Richarlison desde que se conheceram no PUBGReprodução / Youtube

Publicado 10/06/2026 11:57

Rio - Amanda Araújo, conhecida nas redes sociais como Amandinha e mulher de Richarlison, relembrou como começou sua história com o atacante. A influenciadora participou do podcast PodDelas, em episódio exibido nesta terça-feira (9), ao lado do irmão, Eduardo Daibert, conhecido pelos seguidores como "tio do bebê".

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Durante a conversa, Amanda contou que conheceu o jogador em 2019, quando participava de campeonatos de PUBG. Na época, ela ainda estava no ensino médio e integrava uma equipe feminina do jogo. Richarlison, por sua vez, organizava competições e tinha um time no cenário competitivo.



Segundo ela, o primeiro contato aconteceu após uma partida. “Eu lembro que depois ele me mandou mensagem no Instagram. Ele tinha um milhão de seguidores, o nome dele era Richarlison e só tinha fotos com legenda em inglês. Eu falei: 'Gente, o que esse gringo está me mandando mensagem?'”, relembrou.



A mensagem também chamou atenção por um detalhe cômico. “Me mandou um emoji de pombo. Eu falei: 'Gente, uma pomba azul, o que é isso?'”, brincou.



Amanda contou que, naquele momento, sequer sabia que o perfil pertencia ao jogador. “Eu achei que ele era gringo e não sabia que era a pessoa do jogo. Depois que a gente jogou que eu associei”, explicou.



A amizade se fortaleceu durante a pandemia, quando os dois passavam horas jogando e conversando online. Segundo a influenciadora, eles mantiveram contato por quase quatro anos antes de se encontrarem pessoalmente. Durante a conversa, Amanda contou que conheceu o jogador em 2019, quando participava de campeonatos de PUBG. Na época, ela ainda estava no ensino médio e integrava uma equipe feminina do jogo. Richarlison, por sua vez, organizava competições e tinha um time no cenário competitivo.Segundo ela, o primeiro contato aconteceu após uma partida. “Eu lembro que depois ele me mandou mensagem no Instagram. Ele tinha um milhão de seguidores, o nome dele era Richarlison e só tinha fotos com legenda em inglês. Eu falei: 'Gente, o que esse gringo está me mandando mensagem?'”, relembrou.A mensagem também chamou atenção por um detalhe cômico. “Me mandou um emoji de pombo. Eu falei: 'Gente, uma pomba azul, o que é isso?'”, brincou.Amanda contou que, naquele momento, sequer sabia que o perfil pertencia ao jogador. “Eu achei que ele era gringo e não sabia que era a pessoa do jogo. Depois que a gente jogou que eu associei”, explicou.A amizade se fortaleceu durante a pandemia, quando os dois passavam horas jogando e conversando online. Segundo a influenciadora, eles mantiveram contato por quase quatro anos antes de se encontrarem pessoalmente.

Não aguento que a Amandinha e o Richarlison se conheceram jogando Pubg e ficaram 4 anos pra se conhecerem pessoalmente pic.twitter.com/wlIRSiJjcL — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 9, 2026 O romance só começou após a Copa do Mundo de 2022. Amanda contou que enviou uma mensagem ao jogador depois do torneio. “Eu falei: 'Nossa, e aí? Como é que você se sente agora que o Brasil todo está apaixonado por você?'. Aí ele falou assim: 'E você está?'”, recordou.



O primeiro encontro aconteceu em 2023, durante uma viagem para Jericoacoara, no Ceará, organizada pela família do atleta. “A gente passou quase quatro anos amigos, longe”, afirmou.



Amanda disse que ficou surpresa ao encontrar Richarlison pessoalmente. “Na hora que eu olhei para a cara dele, eu falei: 'Jesus, pessoalmente é muito bom'”, brincou.



O relacionamento evoluiu rapidamente após a viagem. Dois meses depois, ela já estava visitando o jogador em Londres. Mais tarde, decidiu se mudar para a Inglaterra. A influenciadora revelou que pretendia aproveitar o período para estudar inglês e repensar a carreira, mas os planos mudaram após descobrir a gravidez. “Eu fui para ter esse tempinho, essa pausa, e engravidei”, contou, aos risos.



Amanda e Richarlison estão juntos desde 2023 e são pais de Richarlison Júnior, primeiro filho do casal, e conhecido pelos fãs como "o bebê". O romance só começou após a Copa do Mundo de 2022. Amanda contou que enviou uma mensagem ao jogador depois do torneio. “Eu falei: 'Nossa, e aí? Como é que você se sente agora que o Brasil todo está apaixonado por você?'. Aí ele falou assim: 'E você está?'”, recordou.O primeiro encontro aconteceu em 2023, durante uma viagem para Jericoacoara, no Ceará, organizada pela família do atleta. “A gente passou quase quatro anos amigos, longe”, afirmou.Amanda disse que ficou surpresa ao encontrar Richarlison pessoalmente. “Na hora que eu olhei para a cara dele, eu falei: 'Jesus, pessoalmente é muito bom'”, brincou.O relacionamento evoluiu rapidamente após a viagem. Dois meses depois, ela já estava visitando o jogador em Londres. Mais tarde, decidiu se mudar para a Inglaterra. A influenciadora revelou que pretendia aproveitar o período para estudar inglês e repensar a carreira, mas os planos mudaram após descobrir a gravidez. “Eu fui para ter esse tempinho, essa pausa, e engravidei”, contou, aos risos.Amanda e Richarlison estão juntos desde 2023 e são pais de Richarlison Júnior, primeiro filho do casal, e conhecido pelos fãs como "o bebê".

Confira o episódio na íntegra: