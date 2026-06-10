Jennifer Lopez diz que 'Ainda Estou Aqui' a ajudou a superar divórcio de Ben Affleck - Reprodução Instagram

Jennifer Lopez diz que 'Ainda Estou Aqui' a ajudou a superar divórcio de Ben AffleckReprodução Instagram

Publicado 10/06/2026 21:20 | Atualizado 10/06/2026 21:24

Rio - Jennifer Lopez revelou que o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" teve um impacto profundo em sua vida pessoal. Durante participação no podcast Films To Be Buried With, apresentado pelo ator e produtor Brett Goldstein, a cantora e atriz contou que o longa vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025 a ajudou a atravessar o período de separação de Ben Affleck.

A artista, de 56 anos, assistiu à produção estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello ao lado do pai, David Lopez. Segundo ela, a experiência provocou reflexões sobre a família, a maternidade e os relacionamentos afetivos.

"Eu estava passando por um divórcio e pensando muito nos meus filhos, como geralmente acontece quando vivemos algo assim. Assisti a 'Ainda Estou Aqui' sem saber praticamente nada sobre a história. Eu estava deitada na cama e meu pai estava sentado no sofá à minha frente", relembrou.

Jennifer contou que se emocionou especialmente com a trajetória da protagonista, que luta durante anos para obter reconhecimento oficial sobre o desaparecimento do marido enquanto cria os filhos sozinha.

Ao final da exibição, a artista disse que não conseguiu conter as lágrimas. O momento acabou despertando uma reflexão sobre sua própria história e sua relação com o pai.

"Comecei a chorar e a pensar em tudo o que vivi com meus filhos e com meu pai. Minha família sabia que eu estava passando por uma fase difícil. Eu chorava em silêncio quando meu pai se virou para mim e perguntou o que estava acontecendo", relatou.

Segundo Jennifer, o gesto que veio em seguida marcou profundamente sua vida. "Ele se aproximou, acariciou meu rosto e disse: 'Eu te amo. Sempre amei você'. Aquilo mudou tudo para mim naquele momento", afirmou.

A cantora explicou que a declaração a ajudou a compreender melhor o amor dos pais e a curar feridas emocionais que carregava há anos. "Às vezes, quando somos crianças, não conseguimos entender completamente esse amor. Meu pai percebeu exatamente o que eu precisava ouvir. Aquilo curou uma parte de mim que precisava ser curada para que eu pudesse seguir em frente", concluiu.