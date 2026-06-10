Sophie Charlotte e Xamã surgem juntos na Alemanha após retomada do romance - Reprodução/Instagram

Sophie Charlotte e Xamã surgem juntos na Alemanha após retomada do romanceReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2026 17:30 | Atualizado 10/06/2026 17:33

Rio - Após retomarem o relacionamento, Sophie Charlotte e Xamã aproveitaram uma viagem romântica pela Europa. Durante o passeio, a atriz apresentou ao cantor a Alemanha, país onde nasceu.

O casal foi visto em Frankfurt e posou para uma foto com a fã Katty Monteiro. O registro foi compartilhado nas redes sociais na última terça-feira (9). Ao publicar a imagem, a admiradora celebrou o encontro. "Que alegria encontrar Sophie Charlotte e Xamã em Frankfurt! Foram muito simpáticos, amáveis e carinhosos. Um encontro lindo que vou guardar para sempre na minha memória", escreveu.

O romance entre a atriz, de 37 anos, e o cantor, de 36, tornou-se público em julho de 2024. Desde então, o casal enfrentou alguns períodos de separação e reconciliação. O afastamento mais recente durou cerca de três meses, entre o Carnaval e o começo deste mês.

Depois do encerramento de "Três Graças", novela em que contracenaram, Sophie viajou para o Japão ao lado do irmão e do filho, Otto, de 10 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Daniel de Oliveira.

Nascida na Alemanha, Sophie é filha de mãe alemã e pai brasileiro. Ela se mudou para o Brasil quando tinha 8 anos de idade.