Lauana Prado compartilha novas imagens de gravidezReprodução/Instagram
A cantora de sertanejo espera o primeiro filho, Dom, resultado de um processo de fertilização in vitro (FIV). A noiva de Lauana, Tati Dias, de 36 anos, acompanha ela durante a gestação. A influenciadora é mãe de Bento, de três anos.
Em publicação recente, o casal compartilhou registros da despedida de solteira surpresa organizada pelas amigas. Elas ficaram noivas, ainda, em junho de 2025, e chegaram a passar por um término em janeiro deste ano, mas reataram logo em seguida.
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