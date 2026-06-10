Lauana Prado compartilha novas imagens de gravidezReprodução/Instagram

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Rio – Lauana Prado, de 37 anos, compartilhou fotos inéditas da gravidez nas redes sociais, nesta quarta-feira (10). Entre os registros, ela mostrou momentos da rotina diária e imagens do ultrassom. "A vida acontecendo por aqui…", escreveu a artista na legenda. 

A cantora de sertanejo espera o primeiro filho, Dom, resultado de um processo de fertilização in vitro (FIV). A noiva de Lauana, Tati Dias, de 36 anos, acompanha ela durante a gestação. A influenciadora é mãe de Bento, de três anos.

Em publicação recente, o casal compartilhou registros da despedida de solteira surpresa organizada pelas amigas. Elas ficaram noivas, ainda, em junho de 2025, e chegaram a passar por um término em janeiro deste ano, mas reataram logo em seguida.