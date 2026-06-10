Jesus Luz presentei a namorada com silicone - Reprodução Instagram

Jesus Luz presentei a namorada com siliconeReprodução Instagram

Publicado 10/06/2026 18:24

Rio - Rafaela Mesquita recebeu um presente antecipado de Dia dos Namorados que marcou uma fase importante de sua vida. A bailarina, de 22 anos, foi surpreendida pelo namorado, o DJ e modelo Jesus Luz, de 39, que decidiu bancar uma cirurgia para a colocação de próteses de silicone, um desejo antigo da companheira.

De acordo com Rafaela, a vontade de realizar o procedimento existia há anos e fazia parte de seus planos pessoais. A surpresa aconteceu quando Jesus resolveu transformar o sonho em realidade.

"Sempre quis fazer a cirurgia. Comentava sobre isso há muito tempo e não esperava que ele fosse me presentear dessa forma. Quando soube, fiquei muito emocionada", contou.

A bailarina revelou ainda que o namorado cuidou de toda a organização e a acompanhou a uma clínica especializada no Rio de Janeiro para iniciar os preparativos para a operação. Segundo ela, o significado do gesto vai muito além da questão estética.

"Era um sonho que eu carregava há anos. Nunca imaginei que ele seria realizado justamente no Dia dos Namorados. Foi uma surpresa muito especial e um momento que vou lembrar para sempre", afirmou.

A ideia partiu de Jesus Luz após ouvir repetidamente a namorada falar sobre a vontade de passar pelo procedimento. O artista disse que quis ajudá-la a concretizar esse objetivo.

"Ela comentava sobre isso há bastante tempo e eu decidi realizar esse sonho. Ela já é linda e vai ficar ainda mais maravilhosa", declarou.