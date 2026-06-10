Jesus Luz presentei a namorada com siliconeReprodução Instagram
Jesus Luz presenteia namorada com cirurgia de silicone: 'Muito emocionada'
Rafaela Mesquita afirmou que sonhava há anos com o procedimento e se emocionou com a surpresa
Grandes nomes da música se reúnem para celebrar legado de Cazuza em premiação
Cerimônia no Theatro Municipal do Rio reúne artistas consagrados e revela os vencedores de 18 categorias
Paolla Oliveira abre álbum de junho e fãs destacam detalhe nas imagens
Atriz compartilhou registros descontraídos após retornar de viagem pela Itália
Jennifer Lopez diz que 'Ainda Estou Aqui' a ajudou a superar divórcio de Ben Affleck
Cantora revelou que o filme brasileiro também transformou sua relação com o pai
Camila Rodrigues expõe detalhes de término repentino com ator
'Fui pega de surpresa com essa separação', contou a atriz
Mari Gonzalez chama atenção com ensaio de lingerie e ganha elogios dos fãs
Publicação acontece dias após a influenciadora falar sobre novo processo de congelamento de óvulos
Jesus Luz presenteia namorada com cirurgia de silicone: 'Muito emocionada'
Rafaela Mesquita afirmou que sonhava há anos com o procedimento e se emocionou com a surpresa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.