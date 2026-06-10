Camila Rodrigues contou detalhes de separação de ator famoso - Reprodução/Instagram

Camila Rodrigues contou detalhes de separação de ator famosoReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2026 20:10

Rio - Camila Rodrigues relembrou o fim do casamento na época em que integrava o elenco da novela "Desejo Proibido" (2007), da TV Globo. Nesta quarta-feira (10), a atriz falou sobre a união da personagem Guilhermina com Gaspar (Caio Junqueira) e revelou que filmou a sequência da cerimônia no dia seguinte à separação do marido.

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"Eu me separei num dia e, no outro, eu estava entrando de véu e grinalda na igreja. Não, meu amor, cê não tá escutando errado, não. Até porque eu fui pega de surpresa com essa separação, né? Um mês antes, ele me deu o carro dos meus sonhos. Cê fala: 'Ah, ficou com o carro'. Não, fiquei com o boleto do carro mesmo, né?", disse ela.

A artista tentou negociar com o diretor da trama, Marcos Paulo, para filmar o casamento em outro momento. "Liguei e falei: 'Amor, tô na merda, não consigo gravar amanhã'. E ele me deu um conselho maravilhoso. Falou: 'Camilinha, se toda separação ou término que eu tivesse eu não fosse trabalhar, eu não acabava um trabalho'. Achei maravilhoso, e eu também não tinha escolha".

Camila Rodrigues comentou a maturidade para seguir em frente após o término inesperado. "Eu tive que lidar com os meus sentimentos, com 21 anos, com essa decepção amorosa, o término de um casamento que eu ainda acreditava ser cor-de-rosa, e tive que passar por tudo para estar lá no meu trabalho e fingir que nada estava acontecendo", afirmou.

Embora não tenha citado nomes, Camila Rodrigues foi casada com Bruno Gagliasso de 2006 até 2008. Os dois se conheceram nos bastidores da novela "América" (2005).