Rogério Flausino comemora formatura de filha na Inglaterra - Reprodução/Instagram

Rogério Flausino comemora formatura de filha na InglaterraReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2026 15:46

Rio – Rogério Flausino, de 54 anos, homenageou a filha, Nina, de 18, em suas redes sociais nesta quarta-feira (10). O vocalista do grupo Jota Quest celebrou a formatura da herdeira no Ensino Médio em escola na Inglaterra.



O artista revelou a emoção ao comemorar marco. "Momentos de muita emoção em família para celebrar a formatura da nossa querida meNina que acaba de concluir o ensino médio, a high school na Inglaterra".



Toda a família esteve reunida no evento, contando com a mulher do cantor, Ludmila Alves Carvalho, o filho mais novo, Miguel, de 10 anos, e outros parentes.



Flausino comparou o momento com um filme e declarou gratidão por estar vivendo estar vivendo a celebração. "Nessas horas passa um filme em nossas mentes e corações… E o que fica é só uma enorme sensação de gratidão por estarmos tendo a oportunidade de viver algo assim".



O cantor, ainda, compartilhou carta escrita pela família para a filha. “Querida Nina, 'um dia feliz, as vezes é muito raro…’, você não imagina o tamanho da alegria e orgulho que estamos sentindo hoje. Há quase 19 anos você chegou por aqui pra mudar as nossas vidas pra muito melhor… e não parou mais”.



“Estarmos aqui hoje em sua formatura, em um outro continente, numa outra língua, em uma das escolas mais exigentes do mundo, é mesmo uma conquista gigantesca!! Mais um capítulo surpreendente de sua linda história de garra, determinação, desafios e descobertas. Uma incrível sensação de ‘amor maior’ nos invade neste momento e te desejamos tudo de mais especial em sua caminhada que apenas se inicia. Estaremos sempre por aqui pro que der e vier!!”, completou.