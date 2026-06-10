Fernanda Bande posou de biquíni em meio à naturezaReprodução / Instagram
“O cenário perfeito existe...”, escreveu ela na legenda da publicação.
Nos comentários, os seguidores não economizaram elogios, tanto à ex-BBB quanto ao cenário escolhido para os registros. “Isso não é uma loba, é uma gata”, brincou um internauta. Já outros aproveitaram para fazer comentários bem-humorados sobre as curvas da influenciadora. “É muita montanha pra uma foto só”, escreveu uma fã.
O apelido "loba", que marcou sua trajetória no reality da Globo em 2024, também voltou a aparecer entre as mensagens. “Loba, sim”, destacou outra seguidora.
Fernanda ganhou projeção nacional ao integrar o elenco do "BBB 24", conquistando uma legião de admiradores com sua personalidade autêntica e seu jeito irreverente. Antes da fama, atuava como confeiteira. Desde o fim do programa, vem consolidando sua presença no ambiente digital, produzindo conteúdos voltados para moda, beleza, maternidade e aspectos do cotidiano.
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