Breno Ferreira - Reprodução do Instagram

Breno Ferreira Reprodução do Instagram

Publicado 10/06/2026 09:27

Rio - Intérprete de Cléber em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, Breno Ferreira compartilhou uma série de cliques no Instagram, nesta terça-feira (9). Em uma das imagens, o ator deu um show de beleza e boa forma ao aparecer apenas de sunga em uma sauna.

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"Não tenho do que reclamar. Boa semana, meu povo", escreveu ele na legenda. Namorada de Breno, a atriz Clara Moneke elogiou o amado. "Lindo, tesão bonito, talentoso, romântico e perfeito. Meu amorzão e gostosão", comentou ela, que também publicou: "Não tenho do que reclamar". Os dois estão juntos desde 2024.

Tatá Werneck reagiu à postagem e exaltou o casal. "E namora Clara Moneke, que é a mulher mais linda desse mundo ...vcs tão entendendo isso? Eu passaria horas vendo os dois juntos em câmera lenta", afirmou a atriz, que dá vida à Brigitte na novela das 21h. A personagem vive um affair com Cléber.

Outros famosos destacaram a beleza de Breno. "Lindo, meu irmão!", disse Danilo Mesquita. "Ei, pow! Devagar…", brincou Thomas Aquino. "O meu amigo é o mais lindo do Brasil", declarou Fernanda Marques.



