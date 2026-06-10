Shawn Mendes desembarca no aeroporto do Galeão - Victor Chapetta / Brazil News

Shawn Mendes desembarca no aeroporto do GaleãoVictor Chapetta / Brazil News

Publicado 10/06/2026 08:53

Rio - Em solo brasileiro! Shawn Mendes, de 27 anos, desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (10). Na ocasião, o cantor canadense, que vive um romance com a atriz Bruna Marquezine, foi clicado por um paparazzo e demonstrou simpatia.

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A chegada do artista ao Brasil acontece às vésperas do dia dos namorados, celebrado nesta sexta (12). Tudo indica que ele vai passar a data juntinho da amada. Nesta terça (9), a atriz aproveitou um dia de compras em um shopping da Zona Sul e posou para fotos com fãs.

Os rumores do relacionamento entre os dois surgiram no fim do ano passado. Em visitas ao Brasil, ele fez várias aparições públicas com Bruna em passeios. Os dois, inclusive, aproveitaram o Réveillon 2026 em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, onde trocaram beijos na praia.