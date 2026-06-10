Mari Gonzalez chama atenção com ensaio de lingerie e ganha elogios dos fãs - Reprodução Instagram

Mari Gonzalez chama atenção com ensaio de lingerie e ganha elogios dos fãsReprodução Instagram

Publicado 10/06/2026 19:01

Rio - Mari Gonzalez chamou a atenção dos seguidores nesta quarta-feira (10) ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Nas imagens, a influenciadora digital de 32 anos aparece usando peças de lingerie preta e exibindo a boa forma.

Em alguns registros, Mari surge sentada sobre uma cama, enquanto em outros posa com um roupão de seda em tom roxo. A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que lotaram os comentários com elogios.

Entre as mensagens, uma seguidora brincou ao mencionar o relacionamento da ex-BBB com Pipo Marques. "Pipo Marques já agradeceu hoje?", escreveu. "Que mulher espetacular!", comentou outra internauta. "A mais linda de todas", elogiou mais uma.

Nos últimos dias, Mari também compartilhou detalhes de seu processo de congelamento de óvulos. A influenciadora mostrou o namorado ajudando na aplicação de uma injeção referente ao tratamento hormonal realizado antes da coleta.

Este é o segundo ciclo pelo qual ela passa. Segundo Mari, a decisão de repetir o procedimento foi tomada para aumentar as chances de preservar sua fertilidade no futuro.

"Quero dividir com vocês um pouco desse processo. No ano passado fiz meu primeiro congelamento de óvulos e consegui um número de óvulos que me deixou feliz. Mesmo assim, resolvi fazer um novo ciclo este ano para me sentir mais segura", explicou.