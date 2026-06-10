João Gomes e Ary Mirelle já são pais de Jorge e Joaquim Reprodução/Instagram

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Rio - Ary Mirelle comentou a vontade de ter mais um filhos com o marido, o cantor João Gomes. Mãe de Jorge e Joaquim, a influenciadora mostrou, nesta quarta-feira (10), que deixou um espaço na tatuagem feita em homenagem aos meninos para quando aumentar a família.
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Ary Mirelle exibiu tatuagem em homenagem aos filhos - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle pretende aumentar a família com João Gomes - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
João Gomes e Ary Mirelle já são pais de Jorge e Joaquim - Reprodução/Instagram
"Quando fiz essa, pedi para a menina deixar um espacinho embaixo de Quinquinho para o(a) próximo(a) neném", afirmou nos Stories. 
A influenciadora revelou a condição para engravidar novamente no futuro. "Estou preparando meu corpo para ele(a). Quando eu estiver bem fitness, aí eu quero. Quando Joaquim tiver uns 2 ou 3 anos. Daí eu paro, só quero os três". 
Em maio, Ary Mirelle relatou que, apesar da perda de 14kg, manteve a barriguinha devido a diástase resultante das gestações. "Agora mostrando a realidade...De como que fica a pochetezinha. Minha gente, é tão difícil. A pessoa emagrece e tudo, mas a barriga saliente. Mas não é nem por nada, é por causa da diástase mesmo", explicou.