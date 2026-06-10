João Gomes e Ary Mirelle já são pais de Jorge e Joaquim - Reprodução/Instagram

João Gomes e Ary Mirelle já são pais de Jorge e Joaquim Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2026 15:36

Rio - Ary Mirelle comentou a vontade de ter mais um filhos com o marido, o cantor João Gomes. Mãe de Jorge e Joaquim, a influenciadora mostrou, nesta quarta-feira (10), que deixou um espaço na tatuagem feita em homenagem aos meninos para quando aumentar a família.

fotogaleria

"Quando fiz essa, pedi para a menina deixar um espacinho embaixo de Quinquinho para o(a) próximo(a) neném", afirmou nos Stories.

A influenciadora revelou a condição para engravidar novamente no futuro. "Estou preparando meu corpo para ele(a). Quando eu estiver bem fitness, aí eu quero. Quando Joaquim tiver uns 2 ou 3 anos. Daí eu paro, só quero os três".