Gisele Bündchen retorna à 'W Magazine' após 19 anos e relembra início da carreira - Reprodução / Instagram

Gisele Bündchen retorna à 'W Magazine' após 19 anos e relembra início da carreiraReprodução / Instagram

Publicado 10/06/2026 13:14

Rio - Gisele Bündchen celebrou, nesta quarta-feira (10), seu retorno à revista "W" após quase duas décadas desde sua última capa para a publicação. Nas redes sociais, a modelo compartilhou imagens do novo ensaio e aproveitou para relembrar momentos marcantes de sua trajetória.

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Nas fotos, a brasileira aparece usando um vestido preto com uma fenda profunda. Ao longo da carreira, Gisele já estampou a publicação 15 vezes. A última participação havia acontecido em 2007.



“Obrigada, W Magazine, por me receber de volta. Me diverti muito e nem consigo acreditar que já faz quase 20 anos desde minha última capa para a W. O tempo voa”, escreveu.



Na publicação, Gisele revelou ter ficado surpresa ao descobrir que é a personalidade que mais apareceu nas capas da revista. Segundo ela, revisitar esse acervo despertou lembranças importantes sobre sua carreira e sua vida pessoal.



“Fiquei surpresa ao descobrir que, ao longo dos anos, tive o privilégio de aparecer em mais capas da W do que qualquer outra pessoa. Rever todas essas imagens trouxe tantas lembranças e me fez perceber o quanto a vida aconteceu entre uma capa e outra”, afirmou.



Em entrevista à publicação, a modelo também refletiu sobre as mudanças que viveu ao longo de mais de três décadas diante das câmeras. “Depois de mais de 30 anos diante das câmeras, passei a entender de verdade tudo o que envolve a criação de uma imagem. Também entendi que cada imagem cria um sentimento e, quando você está confiante e se aceita, tudo flui naturalmente”, disse.



Gisele ainda comentou o rótulo de "modelo sexy", frequentemente associado à sua ascensão na moda no fim dos anos 1990. Para ela, a sensualidade sempre esteve ligada à confiança e à forma como se sentia consigo mesma. “Confiança e saúde podem naturalmente se manifestar como sensualidade, mas para mim nunca se tratou de projetar uma imagem — eu simplesmente era eu mesma”, afirmou.



A modelo também relembrou sua estreia na "W Magazine", em 1999, quando ainda começava a construir uma carreira internacional. “Quando fotografei minha primeira capa, em 1999, eu era apenas uma jovem seguindo um sonho”, escreveu.



Aos 45 anos, Gisele é considerada uma das modelos mais bem-sucedidas da história da moda. Nascida no Rio Grande do Sul, ela ganhou projeção internacional no fim dos anos 1990 e se tornou um dos principais nomes das passarelas e campanhas publicitárias ao redor do mundo.