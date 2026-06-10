Gisele Bündchen retorna à 'W Magazine' após 19 anos e relembra início da carreiraReprodução / Instagram
“Obrigada, W Magazine, por me receber de volta. Me diverti muito e nem consigo acreditar que já faz quase 20 anos desde minha última capa para a W. O tempo voa”, escreveu.
Na publicação, Gisele revelou ter ficado surpresa ao descobrir que é a personalidade que mais apareceu nas capas da revista. Segundo ela, revisitar esse acervo despertou lembranças importantes sobre sua carreira e sua vida pessoal.
“Fiquei surpresa ao descobrir que, ao longo dos anos, tive o privilégio de aparecer em mais capas da W do que qualquer outra pessoa. Rever todas essas imagens trouxe tantas lembranças e me fez perceber o quanto a vida aconteceu entre uma capa e outra”, afirmou.
Em entrevista à publicação, a modelo também refletiu sobre as mudanças que viveu ao longo de mais de três décadas diante das câmeras. “Depois de mais de 30 anos diante das câmeras, passei a entender de verdade tudo o que envolve a criação de uma imagem. Também entendi que cada imagem cria um sentimento e, quando você está confiante e se aceita, tudo flui naturalmente”, disse.
Gisele ainda comentou o rótulo de "modelo sexy", frequentemente associado à sua ascensão na moda no fim dos anos 1990. Para ela, a sensualidade sempre esteve ligada à confiança e à forma como se sentia consigo mesma. “Confiança e saúde podem naturalmente se manifestar como sensualidade, mas para mim nunca se tratou de projetar uma imagem — eu simplesmente era eu mesma”, afirmou.
A modelo também relembrou sua estreia na "W Magazine", em 1999, quando ainda começava a construir uma carreira internacional. “Quando fotografei minha primeira capa, em 1999, eu era apenas uma jovem seguindo um sonho”, escreveu.
Aos 45 anos, Gisele é considerada uma das modelos mais bem-sucedidas da história da moda. Nascida no Rio Grande do Sul, ela ganhou projeção internacional no fim dos anos 1990 e se tornou um dos principais nomes das passarelas e campanhas publicitárias ao redor do mundo.
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