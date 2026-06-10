Rodriguinho - Reprodução / Instagram

RodriguinhoReprodução / Instagram

Publicado 10/06/2026 09:21

Rio - A voz de Rodriguinho virou assunto nas redes sociais após uma apresentação do cantor no projeto Pagode de Cria, realizado na Grande São Paulo. Vídeos do show passaram a circular na internet nesta terça-feira (9) e chamaram a atenção de internautas.



Nas imagens, o artista aparece interpretando a música "Fatalmente", sucesso lançado em 2008, enquanto parte do público acompanha a canção em coro. O desempenho vocal do cantor gerou comentários diversos entre usuários das redes sociais.



“A voz do Rodriguinho está péssima. O que rolou gente?”, escreveu um internauta. “Decadência ”, comentou outro. “Realmente é hora de dizer a Deus ”, publicou um terceiro. “Esse cara não sabe a hora de parar, não. Nitidamente que ele não aguenta mais. Sem condições, ele nem canta direito. O público que tá cantando pra ele”, opinou mais um usuário.



Diante da repercussão, Gaab, filho de Rodriguinho e também cantor, se manifestou nas redes sociais em defesa do pai. Segundo ele, o artista reconhece a situação e busca cuidados para melhorar a voz.



“Família, meu pai tem total consciência que precisa melhorar a voz e, inclusive, ele está cuidando! Mas ele não pode deixar de cantar as músicas dele e a história dele por conta disso. Ele tem fãs que amam a história dele e se sentem parte da história, que foi marcada na adolescência, ou em algum momento da vida que trás boas lembranças!”, declarou.



Na sequência, Gaab pediu compreensão ao público e destacou a trajetória construída pelo cantor ao longo da carreira. “Se vocês não curtem, é só não ir no show e não assistir os vídeos que aparece dele. Está tudo bem! Entendo perfeitamente o posicionamento de vocês, mas tá na hora de vocês começarem a entender o lado de cá. Existe uma história linda, que faz parte da vida de muitas pessoas… Se não fez parte da sua, então vai atrás da sua história!”, aconselhou.

Assista: