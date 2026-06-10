Daniele Bezerra é irmã de Deolane - Reprodução de vídeo

Daniele Bezerra é irmã de DeolaneReprodução de vídeo

Publicado 10/06/2026 07:06

"Não houve decisão sobre o mérito. Simplesmente, o STJ entendeu que não é o momento de analisar o caso e que é preciso respeitar as instâncias inferiores, porque elas precisam se manifestar primeiro para que, posteriormente, os ministros possam se pronunciar. Eles entenderam que a Súmula 691 não foi superada e que é necessário haver uma decisão do Tribunal de Justiça para que, depois, possam analisar o caso. Peço a vocês que continuem com as orações, enquanto nós seguimos trabalhando na defesa", afirmou Daniele.

A advogada comentou que esteve na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, para visitar Deolane e atualizá-la sobre o caso. "Acabei de sair da penitenciária e informei à Deolane como ocorreu corretamente, porque infelizmente ela assiste alguns programas e lá eles não falam a verdade do que acontece, eles falam a visão deles do caso, né? Então, eu venho aqui para falar para vocês o que realmente ocorreu", esclareceu.

Daniele, por fim, disse que a irmã recebeu a negativa do habeas corpus "com respeito" e agradeceu o carinho dos fãs. "Ela pediu mais uma vez para agradecer pelas orações, pela corrente que foi feita, pelas cartas, pelos telegramas… Ela está lendo e agradeceu pela força, pelas palavras bonitas. Recebeu a decisão com respeito, sabendo que isso já poderia acontecer, afinal, ela é advogada também. A defesa continua tentando os meios cabíveis para que essa injustiça seja sanada o mais rápido possível".

Deolane Bezerra está presa preventivamente desde maio, após ser detida em Alphaville, na Grande São Paulo, durante a Operação Vérnix. A influenciadora é investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens supostamente ligado ao PCC. A defesa nega as acusações, e o caso segue em análise pela Justiça.