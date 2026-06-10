Bella Longuinho anuncia fim do relacionamento - Reprodução de vídeo / Instagram

Bella Longuinho anuncia fim do relacionamento Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 10/06/2026 06:35

Rio - A influenciadora Bella Longuinho, de 24 anos, anunciou o término do namoro com Wil Leite, através de um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (9) e revelou foi agredida por ele. O episódio teria ocorrido durante uma festa, em São Paulo, no último domingo (7).

"É o vídeo mais difícil que vou fazer na minha vida. Vim anunciar o término do meu relacionamento. Muita gente já está sabendo, já está saindo em alguns sites. E realmente, eu fui agredida pelo meu namorado numa festa em público, eu nunca me senti tão humilhada na minha vida. Eu me senti muito mal. Eu tentei conversar e tudo mais, e ele me pediu perdão, mas, enfim, eu acho que é uma coisa imperdoável. Nunca conseguiria perdoar uma coisa dessa. É uma coisa horrível, que eu não desejo que ninguém passe na vida. E é isso, gente, acabou", afirmou Bella, emocionada.

Ela, em seguida, aconselhou suas seguidoras. "Não aceitem nenhum tipo de violência e não aceitem nenhum pedido de desculpa. Isso vai acontecer de novo, e eu acho que ninguém merece passar por isso. Podem saber que eu já estou segura, que está tudo bem, e a gente terminou da melhor forma possível, tentei ser o mais transparente com ele possível", disse.

"Não se calem, não aceitem agressão nenhuma, e eu não ficaria calada numa situação dessa, e eu quero que vocês saibam o motivo do término do meu relacionamento. Não vou entrar em muitos detalhes porque não é algo que me sinto confortável de estar falando aqui, mas eu sei que vocês não vão parar de comentar nas minhas coisas. Agora é bola para frente, ele seguiu a vida dele, eu vou seguir a minha. Nunca aceite nenhum tipo de agressão na vida de vocês porque gente não muda", concluiu.

Bella Longuinho: "É o vídeo mais difícil que vou fazer na minha vida. Vim anunciar o término do meu relacionamento. Muita gente já ta sabendo. E realmente fui agredida pelo meu namorado em público. Nunca fui tão humilhada na minha vida. Me senti muito mal. Tentei conversar, ele… pic.twitter.com/njLmlNZlQK — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 10, 2026

Natural de Minas Gerais, Bella Longuinho ganhou notoriedade nas redes sociais por compartilhar a rotina de sua transição de gênero e conteúdos sobre o mundo fitness. Atualmente, ela mora em São Paulo e acumula 1,5 milhão de seguidores no Instagram.