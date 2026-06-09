Luiza Possi refletiu sobre formas de assédio após assistir filme - Reprodução/Instagram

Luiza Possi refletiu sobre formas de assédio após assistir filme Reprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 18:49

Rio - Luiza Possi, de 41 anos, compartilhou um vídeo refletindo sobre os casos de assédio após assistir ao filme "A Empregada", estrelado por Amanda Seyfried e Sydney Sweeney. A cantora relatou situações desconfortantes que enfrentou no passado e explicou que esse tipo de conduta não acontece somente na esfera sexual.

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"Quando a gente fala em assédio, a gente já pensa em assédio sexual. Mas hoje eu queria falar sobre outros tipos de assédio. Eu quero que a gente pare de se envergonhar, eu quero que a gente pare de se calar, de fingir que a gente não viu, ou de achar que a culpa foi nossa", declarou.

Ela afirmou que esse tipo de comportamento pode se apresentar de maneiras distintas. "Existe o assédio moral, existe o assédio de tantas maneiras. E o que é o assédio? Ele é exatamente quando para de ser confortável, quando para de ser agradável, quando para de respeitar teu limite, o limite que você impôs".

A artista destacou que as vítimas costumam duvidar da própria percepção. "Creio que todas nós, em algum momento, em algum nível, passamos por isso. E na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é: 'Não, a culpa foi minha. Eu entendi errado, não pode ser'. A gente sempre fica querendo culpar a vítima e desculpar o agressor", disse ela.

Luiza Possi encerrou o vídeo reforçando a importância de abordar o tema. "Esse assunto é pesado, esse assunto é difícil. É um assunto que a gente tenta colocar debaixo do tapete muitas vezes. É um assunto velado, ninguém gosta de falar sobre isso. Mas alguém tem que falar sobre o elefante branco que está no meio da sala", finalizou.